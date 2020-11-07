Красный крест и ООН отправили 105 тонн гумпомощи в Донецк и Луганск

Международный комитет Красного Креста (МККК) и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в четверг направили жителям временно оккупированной части Донбасса гуманитарную помощь общим весом почти 105 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.



Через КПВВ «Новотроицкое» проехали 5 грузовиков от Международного комитета Красного Креста, а в контрольном пункте «Станица Луганская», в сторону неподконтрольного Луганска, оформлен груз от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.



Для нужд жителей временно оккупированного Донбасса направлены продуктовые наборы, одежда, медицинские средства.