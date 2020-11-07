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В Луганской области подтвержден 131 новый случай COVID-19. Выздоровели 233 пациента

07 ноября 2020, 15:23

В Луганской области подтвержден 131 новый случай COVID-19. Выздоровели 233 пациента

В Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждено 131 новый случай COVID-19 в области. Выздоровели 233 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли: 70-летняя женщина из Рубежного, 68-летняя женщина из Белокуракино, и 60-летняя женщина из Лисичанска.

30 новых случаев выявили в Северодонецке, 20 в Кормянском районе, 22 в Лисичанске, 19 в Новопсковском районе, 11 в Попаснянском, восемь в Рубежном, семь в Сватовском районе, по пять в Новоайдарском и Станично-Луганском районах, четыре в Старобельском районе.

За все время исследований в подконтрольной части области диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 4345 человек. Из них выздоровели — 2188, лечатся — 2053, умерли 104 человека.

Отмечается, что заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 48,7%.

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