В Луганской области подтвержден 131 новый случай COVID-19. Выздоровели 233 пациента

В Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждено 131 новый случай COVID-19 в области. Выздоровели 233 пациентов. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли: 70-летняя женщина из Рубежного, 68-летняя женщина из Белокуракино, и 60-летняя женщина из Лисичанска.



30 новых случаев выявили в Северодонецке, 20 в Кормянском районе, 22 в Лисичанске, 19 в Новопсковском районе, 11 в Попаснянском, восемь в Рубежном, семь в Сватовском районе, по пять в Новоайдарском и Станично-Луганском районах, четыре в Старобельском районе.



За все время исследований в подконтрольной части области диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 4345 человек. Из них выздоровели — 2188, лечатся — 2053, умерли 104 человека.



Отмечается, что заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 48,7%.