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Донецк и Луганск возвращаются в Украину: планы «Л-ДНР» и Киева ►

07 ноября 2020, 22:20

Донецк и Луганск возвращаются в Украину: планы «Л-ДНР» и Киева ►

Смотрите в этом выпуске «Донбасс сегодня»:

  • Особый статус Донецка и Луганска в составе Украины, закрепленный в Конституции до 2050 года. Сепаратистские администрации представили свой план урегулирования конфликта. Чем ответил Киев
  • Итоги 100 дней перемирия на Донбассе: потерь меньше, но обстрелы продолжаются.
  • Санкции, летальное оружие и борьба с коррупцией. Что американские кандидаты в президенты обещали Киеву и какими будут отношения с новым главой Белого дома?
  • «Донецкий Гонгадзе»: Убийство журналиста из Славянска Игоря Александрова и другие резонансные преступления против свободы слова в Украине. Почему не наказывают заказчиков?

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