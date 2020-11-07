Донецк и Луганск возвращаются в Украину: планы «Л-ДНР» и Киева ►

Смотрите в этом выпуске «Донбасс сегодня»:
- Особый статус Донецка и Луганска в составе Украины, закрепленный в Конституции до 2050 года. Сепаратистские администрации представили свой план урегулирования конфликта. Чем ответил Киев
- Итоги 100 дней перемирия на Донбассе: потерь меньше, но обстрелы продолжаются.
- Санкции, летальное оружие и борьба с коррупцией. Что американские кандидаты в президенты обещали Киеву и какими будут отношения с новым главой Белого дома?
- «Донецкий Гонгадзе»: Убийство журналиста из Славянска Игоря Александрова и другие резонансные преступления против свободы слова в Украине. Почему не наказывают заказчиков?