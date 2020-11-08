Боевики открывали огонь под Гнутово. Без потерь

За минувшие сутки, 7 ноября, боевики один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.



В вечернее время боевики открыли огонь из стрелкового оружия вблизи поселка Гнутово в Донецкой области.



«С начала текущих суток, 8 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано», — сообщается в утренней сводке штаба.