«ЛНР»: 8 новых случаев COVID-19, трое пациентов умерли

Трое человек умерли от осложнений вследствие COVID-19 за прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Таким образом, число летальных случаев, которое признает формирование, достигло 106.



Кроме этого, положительные результаты на COVID-19 получили 8 человек.



По состоянию на 8 ноября «ЛНР» подтверждает 1643 случая COVID-19, из которых 1345 пациентов выздоровели.



Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.

За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 9 397 человек.