Военный погиб на Луганщине. Среди возможных причин — самоубийство

В Луганской области погиб военнослужащий одной из аэромобильных бригад. Возможная причина — самоубийство, сообщили в пресс-службе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.



Трагедия произошла 7 ноября. От места гибели к линии разграничения — около 65 км.



«По предварительным данным, причина смерти небоевая, возможно, самоубийство. Спекуляции относительно »... возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ", которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми", — говорится в сообщении.



Следствие ведет Национальная полиция.



В украинской делегации в ТКГ также выразили соболезнование родным и близким погибшего.