Военный погиб на Луганщине. Среди возможных причин — самоубийство

В Луганской области погиб военнослужащий одной из аэромобильных бригад. Возможная причина — самоубийство, сообщили в пресс-службе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
Трагедия произошла 7 ноября. От места гибели к линии разграничения — около 65 км.
«По предварительным данным, причина смерти небоевая, возможно, самоубийство. Спекуляции относительно »... возможного сокрытия боевых потерь руководством ВСУ", которые распространили некоторые должностные лица и СМИ, считаем недопустимыми", — говорится в сообщении.
Следствие ведет Национальная полиция.
В украинской делегации в ТКГ также выразили соболезнование родным и близким погибшего.