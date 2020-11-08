Беспилотники ОБСЕ глушили по обе стороны от линии фронта

Беспилотники СММ ОБСЕ глушили во время мониторинга по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой области и на подконтрольной властям территории Луганской области. В последнем отчете миссии сообщается о десяти случаях воздействия помех сигнала на БПЛА.



При выполнении полета беспилотники СММ глушили в трех случаях вблизи Водяного, один раз возле Лебединского и один раз возле подконтрольного боевикам села Пикузы в Донецкой области.



Кроме этого, беспилотник подвергался помехам сигнала в пяти случаях, пролетая над районами вблизи Счастья в Луганской области.