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В Донецкой области назвали ограничения в «красной зоне» карантина

08 ноября 2020, 12:26

В Донецкой области назвали ограничения в «красной зоне» карантина

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко озвучил, какие ограничения будут действовать в «красной» зоне карантина. Наивысший уровень эпидемической опасности с 9 ноября вводится в Угледаре, Краматорске, Новогродовке, Славянске и Славянском районе. Остальная часть Донетчины отнесена в «оранжевую» зону карантина.

Так, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности запретила в «красной» зоне:

— прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры, кроме посетителей «автоконцерта»;

— прием посетителей в кинотеатрах (кроме «автокинотеатров»)

— прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);

— прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

— прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

— прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме: торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом; производства банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, технического обслуживания регистраторов расчетных операций, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи; торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставки заказов.

В красной зоне запрещается посещение учебных заведений, кроме дошкольного и начального, специальных школ и реабилитационных центров.

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