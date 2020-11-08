Кравчук озвучил, в каком случае будет инициировать перенос площадки по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что будет инициировать поиск новых переговорных площадок по Донбассу, если предложения Киева по урегулированию не будут учитываться. Об этом он сказал в интервью российскому государственному информагентству ТАСС.



«Мы предлагаем конкретные шаги, а если нас будут водить за нос с той стороны, будут искать только предпосылки эти шаги остановить, тогда надо закрывать минский процесс и искать другие формы влияния», — заявил Кравчук.



«Я заявляю, что приложу все усилия, чтобы убедить своих, чтобы искать новые форматы в международном сообществе, и мы будем их искать, потому что для нас мир — главное», — подчеркнул переговорщик.



При этом он отметил, что о такой возможной инициативе он говорит от себя, а не от лица украинского президента.



«В Минске мы пока видим сплошные обвинения украинской стороны, что мы все делаем не так. Я с этим согласиться не могу», — сказал он, добавив, что «нужно слушать друг друга, а не обвинять».

Кравчук также заявил, что последовательность реализации пунктов Минских соглашений необходимо пересмотреть, так как Украина не может выполнить их в нынешнем виде.