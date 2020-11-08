В ВСУ коронавирусом заразились еще 155 человек

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 155 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Командование медсил ВСУ.



Из них в учреждениях здравоохранения находится 18 человек, остальные лечатся дома под наблюдением медслужбы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 8 ноября коронавирусом в ВСУ болеет 2230 человек. Всего за время пандемии выздоровели 4627 человек, летальных случаев — 19.



На изоляции находится 390 человек.

За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 9 397 человек.