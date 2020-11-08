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Боевики завтра возобновят пропуск через «Еленовку»

08 ноября 2020, 16:02

Боевики завтра возобновят пропуск через «Еленовку»

Боевики возобновят пропуск через КПВВ «Еленовка» в Донецкой области в понедельник, 9 ноября. Об этом сообщает «штаб» группировки «ДНР» по предупреждению коронавируса.

Пропуск будет осуществляться на въезд и выезд с 9:00 до 18:00 (по московскому времени).

Боевики будут выпускать на подконтрольную властям территорию только тех, кто имеет там регистрацию, а впускать — людей, которые получили разрешение «штаба ДНР».

При въезде на подконтрольную «ДНР» территорию, нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования».

Желающие могут сдать платный экспресс-тест на COVID-19 при прохождении КПВВ «Еленовка».

В случае отрицательного результата необходимо дать согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания или пребывания. Если тест окажется положительным, человек направляется в стационарное отделение больницы для проведения дальнейшего обследования.

Люди, которые направляется на подконтрольную Украине территорию должны иметь приложение «Дій вдома», чтобы отправиться на двухнедельную самоизоляцию. При предоставлении ПЦР-теста с негативным результатом самоизоляцию можно прекратить.

Подконтрольный «ДНР» пункт пропуска «Еленовка» работает только два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Он связан дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».

На практике за день успевают проехать или пройти только несколько сотен человек, люди больше месяца ожидают разрешения для въезда в Донецк.

Такие ограничения в «ДНР» объясняют мерами по недопущению распространения коронавируса. При этом многие местные жители ездят на подконтрольную Украине территорию и обратно транзитом через Россию, не соблюдая при этом карантинных ограничений. Однако такой вариант требует больше времени и денег.

В Луганской области работа единственного пункта пропуска «Станица Луганская» ограничена до 15 ноября из-за карантина.

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