«План действий» по Донбассу, указ Путина и новые жертвы COVID-19. Главное за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 13544 случая COVID-19 (4915 человек выздоровели, 187 — умерли). За неделю выявлено 2607 случаев заболевания и 72 летальных случая.



Группировка «ДНР» подтверждает 7795 случаев заболевания COVID-19 (3694 человека выздоровел, 687 — умерли). В течение недели зафиксировано 922 заболевших и 109 летальных случаев.



За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 4450 человек, из них 2201 человек выздоровел, 107 — умерли. За неделю — 737 заболевших и 29 умерших.



Группировка «ЛНР» признает 1643 заболевших коронавирусом в ОРЛО (1345 человек выздоровели, 106 — умерли). За неделю — 56 новых случаев COVID-19 и 23 случая смерти.



С 9 ноября четыре города и один район в Донецкой области окажутся в «красной зоне» карантина.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Стали известны пять основных пунктов украинского «Плана действий по Донбассу». Они предусматривают, в том числе, демилитаризацию и проведение выборов 31 марта 2021 года.



Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что последовательность реализации пунктов Минских соглашений необходимо пересмотреть, так как Украина не может выполнить их в нынешнем виде.



ТКГ не рассматривает возможность возобновления выплат украинских пенсий и других социальных пособий в отдельных районах Донбасса (ОРДЛО), сообщила нардеп, представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Галина Третьякова.



И.о. командующего Объединенных сил Виктор Ганущак сообщил, что ТКГ согласовала четыре новые точки разведения вооруженных сил и средств на Донбассе. Разведение должно состояться в районе населенных пунктов Григорьевка, Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое.



Президент РФ Владимир Путин изменил свой указ о признании «документов ДНР/ЛНР». Отныне в РФ признаются «документы», выданные структурами «ДНР» и «ЛНР», независимо от гражданства их владельца. МИД Украины выразило в связи с этим протест России.



Права человека



Донецкий блогер, сторонник сепаратистов Александр Болотин заплатит 20 тысяч рублей штрафа за публичную критику отдельных представителей оккупационной администрации при группировке «ДНР». Болотин провел в донецком СИЗО 9 месяцев.



Экономика



Алчевский металлургический комбинат, расположенный на неподконтрольной властям территории Луганской области, приостановил работу.



Общество



Министр юстиции Денис Малюська заявил о значительных фальсификациях в документах о регистрации рождений и смертей на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.



Минреинтеграции планирует запустить услугу по регистрации факта рождения ребенка на неподконтрольной территории через электронный сервис «єМалятко».



В «ДНР» признали задержки дополнительных выплат медработникам, которые задействованы в лечении больных коронавирусом.



Международный комитет Красного Креста и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направили жителям ОРДЛО гуманитарную помощь общим весом почти 105 тонн.



Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе



«Донбасс сегодня»: Сепаратистские администрации представили свой план урегулирования конфликта. Чем ответил Киев // Итоги 100 дней перемирия на Донбассе: потерь меньше, но обстрелы продолжаются // Что американские кандидаты в президенты обещали Киеву и какими будут отношения с новым главой Белого дома? // Убийство журналиста из Славянска Игоря Александрова и другие резонансные преступления против свободы слова в Украине. Почему не наказывают заказчиков?



«Донбасс Реалии»: Что происходит в Луганске под контролем боевиков «ЛНР»? // Обвиняемый по делу МН17 впервые дал показания в суде // Украина и Россия создают план окончания войны на Донбассе.



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