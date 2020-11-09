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Украина в ТКГ отреагировала на срыв открытия КПВВ на Донбассе

09 ноября 2020, 16:58

Украина в ТКГ отреагировала на срыв открытия КПВВ на Донбассе

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе отреагировала на срыв открытия двух новых КПВВ в Луганской области, открытие которых было запланировано 10 ноября.

Сегодня ранее украинская сторона объявила, что 10 ноября откроет все свои КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, включая новые пункты пропуска «Счастье» и «Золотое». Однако группировки «ЛНР» и «ДНР» отказались открывать КПВВ со своей стороны.

В сообщении от имени украинской делегации звучит обращение напрямую к российской стороне, которая контролирует непризнанные формирования.

«Особенно болезненно по потребностям граждан Украины с обеих сторон линии разграничения должен ударить срыв открытия КПВВ, запланированный на завтра, 10 ноября», — отмечается в заявлении делегации Украины.

У украинской стороны также складывается впечатление, что Кремль «не способен гарантировать выполнение договоренностей, которые подписал президент РФ Владимир Путин» и «что ниже по рангу исполнители компрометируют главу РФ».

Также украинская сторона обвинила Россию в невыполнении некоторых других договоренностей, достигнутых на саммите лидеров Нормандского формата в декабре прошлого года в Париже. В частности, в необеспечении доступа представителей Международного комитета Красного креста в тюрьмы на неподконтрольной территории.

В сложившейся ситуации украинская делегация ТКГ предлагает провести саммит лидеров «Нормандской четверки» до конца 2020 года.

«Проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в Нормандском формате, которая бы подвела итоги года попыток выполнить предварительные договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года, и во время которой были бы обсуждены планы по дальнейшему их выполнению, — вот какой выход видит украинская делегация в сложившейся ситуации», — подчеркивается в сообщении.

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