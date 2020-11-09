На Херсонщине обнаружили канал сбыта контрафакта из района ООС

В Херсонской области правоохранители обнаружили группу лиц, которые наладили незаконную схему поставки из района проведения ООС контрафактной табачной и алкогольной продукции. Ориентировочная стоимость изъятого товара — 14 млн гривен. Об этом сообщает прокуратура Херсонской области.



По данным следствия, алкосурогат и табачные изделия попадали в Херсонскую область из Донецкой области через транспортные компании-перевозчиков. Сбывали контрафакт в розничной сети торговых точек региона.



Во время обысков по местам хранения фальсификата вблизи Краматорск обнаружено и изъято почти 170 000 пачек сигарет неизвестного происхождения и более 31 тонну алкогольной продукции.



В рамках уголовного производства, открытого по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, проводятся следственные действия.



В суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество. Устанавливаются источники происхождения контрафакта и лица, причастные к его изготовлению и реализации.