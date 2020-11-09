Резников: В случае карантина КПВВ в Счастье сможет пропускать гуманитарные грузы

Украина готова разворачивать гуманитарные лагеря на линии соприкосновения у контрольных пунктов въезда и выезда с оккупированных территорий. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.



«Мы готовы разворачивать гуманитарные лагеря на линии разграничения, у наших КПВВ и обеспечивать их, включая аптечные киоски. Мы в упрощенном режиме принимаем гуманитарные грузы от гуманитарных организаций. А Минсоцполитики в быстрый способ дает разрешение, соответственно. И те грузы потом могут попасть, опять же через КПВВ, на оккупированные территории в интересах людей», — сказал он.



На вопрос, идет ли речь об украинских или международные гуманитарные грузы, Резников ответил: «любые».

В штабе ООС сообщили, что все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил во вторник возобновят пропуск людей и автомобилей. Однако группировки «ДНР» и «ЛНР» отказались открывать все свои КПВВ с 10 ноября.