Коронавирус на Донетчине: За выходные еще 650 больных и 15 смертей

За минувшие выходные, 7-8 ноября, в Донецкой области обнаружили еще 650 инфицированных коронавирусом. Из-за осложнений умерли 15 пациентов. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



По два человека умерли в Торецкой ОТГ (81, 76 лет), Волновахской (55, 59 лет) и Великоновоселковской (58, 77 лет), по одному в Мариупольской (60 лет), Покровской (48 лет), Мирноградськой (63 года), Авдеевской (68 лет), Николаевской (61 год), Часовоярской (73 года), Бахмутской (81 год), Константиновской (68 лет ) и Соледарской (76 лет) ОТГ.



183 новых случая выявили в Славянской ОТГ, 94 в Краматорской, 87 в Мариупольской, 47 в Бахмутской, 46 в Торецкой, 25 в Добропольской, 19 в Мангушской, 18 в Николаевской, 17 в Святогорской, 14 в Константиновской, 13 в Черкасской ОТГ, 12 в Часовоярской, по 11 в Соледарской и Волновахской, семь в Александровской, по шесть в Дружковской и Сартанской ОТГ, по пять в Светлодарской и Новодонецкой ОТГ, по четыре в Авдеевской, Северской и Белозерской ОТГ, три в Мирноградськой, по два в Звановской и Угледарской, по одному в Ольгинской, Никольской, Новогродовской, Селидовской и Андреевской ОТГ.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 подтвержден у 14 194 человек. Из них 202 человека умерли, а около 4700 выздоровели.