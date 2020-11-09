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Суд в Одессе удовлетворил иск переселенки из Горловки к России

09 ноября 2020, 23:00

Суд в Одессе удовлетворил иск переселенки из Горловки к России

Приморский районный суд Одессы полностью удовлетворил иск переселенки из Горловки Ольги Абдуллаевой к Российской Федерации и обязал компенсировать женщине материальный и моральный ущерб, причиненный агрессией РФ. Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на судебное решение.

Суд предписал взыскать со страны-агрессора 1 миллион 15 тысяч гривен (35 тысяч евро) морального ущерба и 116 тысяч 525 гривен (4018 евро) материального.

Ольга Абдуллаева жила в Горловке Донецкой области. В августе 2014 года, после начала войны, она была покинула оккупированный город вместе с ребенком, оставив там квартиру и большую часть личного имущества. С тех пор семья проживает в Одессе.

«Следствием вооруженной агрессии Российской Федерации лично для истца стала утрата принадлежащего ей имущества, жилья и надежды на возвращение домой. Истец вместе с малолетним ребенком перенесли моральные страдания, им был нанесен имущественный ущерб. Нанесенный истцу материальный и моральный ущерб не устранен и продолжает наноситься», — отмечается в документе.

Решение Приморского райсуда еще не вступило в силу: у Российской Федерации есть возможность обжаловать его в апелляции.

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