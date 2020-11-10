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Штаб заявил о двух обстрелах на Приазовье

10 ноября 2020, 08:32

Штаб заявил о двух обстрелах на Приазовье

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе дважды нарушили договоренности о режиме прекращения огня, никто из украинских военных не пострадал. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Там уточнили, что оба раза противник нарушил режим прекращения огня на Приазовье. Подчеркивается, что с населенных пунктов Ужовка и Пикузы боевики обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что выстрелы со стороны противника были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. 

Группировки «ДНР» и «ЛНР» об обстрелах за минувшие сутки не сообщали.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано.

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