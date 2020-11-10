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Коронавирус в Донецкой области: 22 смерти и 388 заболевших за сутки

10 ноября 2020, 08:44

Коронавирус в Донецкой области: 22 смерти и 388 заболевших за сутки

В Донецкой области зарегистрировано еще 22 смерти, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

Информация о новых летальных случаях:

• 6 в Славянске (59, 66, 73, 80, 80, 89 лет);
• по 2 в Краматорске (66, 83 года), Лимане (63, 71 год) и Торецке (56, 68 лет);
• по 1 в Покровске (52 года), Мирнограде (59 лет), Угледаре (57 лет), Доброполье (53 года), Горняке (75 лет), Бахмуте (46 лет), Светлодарской ОТГ (69 лет), Селидово (69 лет), Волновахе (60 лет), Новогродовке (63 года).

Кроме того, за сутки выявлено 388 заболевших коронавирусом.

За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины подтверждено 14582 случая заболевания COVID-19. Из них 5242 человека выздоровели и 224 умерли. Продолжают лечение 9116 человек.

За минувшие сутки, 9 ноября, в Украине выявлено 10842 новых случая заболевания коронавирусом, что стало новым рекордом за все время пандемии. Всего в стране выявлено 479 197 заболевших COVID-19. Из них выздоровели 214 657 человек, а 8 756 умерли.

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