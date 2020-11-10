«ЛНР» зарегистрировала еще три летальных случая от COVID-19

В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки зарегистрировано еще три летальных случая от COVID-19. Об этом сообщил так называемый минздрав группировки «ЛНР».



С начала пандемии медики зарегистрировали 112 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.



Утверждается, что новых инфицированных не выявлено.



По состоянию на 10 ноября группировка признает 1643 заболевших коронавирусом, из которых выздоровели 1350 человек.



У властей Украины нет данных о заболевших на неподконтрольных территориях.