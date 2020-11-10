«ЛНР» проводит «военные сборы» резервистов, несмотря на коронавирус

Группировка «ЛНР» начала так называемые военные сборы резервистов. Соответствующий указ накануне опубликовал глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник.



Отмечается, что сборы проводятся с 10 по 14 ноября.



В частности, Пасечник распорядился обеспечить контрольную явку в «отделы военного комиссариата» 76 человек из запаса.



Также будут призваны на «военные сборы» в «Народную милицию ЛНР» 308 человек из числа граждан, «приписанных в состав резервных формирований».



При этом в одном из пунктов «указа» Пасечника говорится, что на эти «военные сборы» не распространяется запрет на проведение массовых мероприятий, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса.



Вместе с тем «Народной милиции» поручено обеспечить соблюдение социальной дистанции 1,5 метра среди участников сборов, а также использование масок и перчаток.

За все время пандемии группировка «ЛНР» подтвердила 1643 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели 1350 человек, а умерли 112 человек.