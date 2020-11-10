«ДНР»: Число подтвержденных случаев COVID-19 за сутки выросло на 198, умерли 17 человек

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории выявлено 198 новых случаев инфекции COVID-19. Об этом сообщает «минздрав ДНР».



Кроме того, зарегистрировано 17 летальных случаев — мужчины в возрасте от 60 до 78 лет и женщины в возрасте от 61 до 83 лет.



В целом, по состоянию на 10 ноября, группировка признает 7993 случая коронавируса. Из них на лечении — 3527 пациентов, выписаны — 3762 человека, летальных случаев — 704.



За сутки выявлен 131 случай пневмоний, на 55 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 91. Всего на лечении 2197 пациентов с пневмониями, из них 509 на кислородной поддержке.