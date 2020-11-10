ОБСЕ зафиксировала новые мины на Донетчине

Миссия ОБСЕ зафиксировала новые мины возле Доломитного и Гольмовского в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«В полях примерно в 1,5 км к востоко-юго-востоку от н. п. Доломитное (53 км к северо-востоку от Донецка) БПЛА СММ среднего радиуса действия впервые зафиксировал около 35 мин (вероятно противотанковых), установленных в 2 ряда с севера на юг», — говорится в отчете.



Также БПЛА впервые зафиксировал пять противотанковых мин, установленных поперек дороги примерно в 1,1 км к востоку от Доломитного. По оценке ОБСЕ, все эти мины принадлежали Вооруженным силам Украины.



Кроме этого, беспилотник миссии впервые зафиксировал около 150 противотанковых мин приблизительно в 5,5 км к востоко-северо-востоку от неподконтрольного правительству Гольмовского.



«В 5 км к востоко-северо-востоку от Гольмовского этот БПЛА также обнаружил около 500 противотанковых мин, установленных в поле, а также примерно 15 противотанковых мин, установленных в 3 ряда поперек дороги между Гольмовским и Доломитным», — говорится в отчете.



По оценке, все эти мины принадлежали вооруженным формированиям.