Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ОБСЕ зафиксировала новые мины на Донетчине

10 ноября 2020, 11:17

ОБСЕ зафиксировала новые мины на Донетчине

Миссия ОБСЕ зафиксировала новые мины возле Доломитного и Гольмовского в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.

«В полях примерно в 1,5 км к востоко-юго-востоку от н. п. Доломитное (53 км к северо-востоку от Донецка) БПЛА СММ среднего радиуса действия впервые зафиксировал около 35 мин (вероятно противотанковых), установленных в 2 ряда с севера на юг», — говорится в отчете.

Также БПЛА впервые зафиксировал пять противотанковых мин, установленных поперек дороги примерно в 1,1 км к востоку от Доломитного. По оценке ОБСЕ, все эти мины принадлежали Вооруженным силам Украины.

Кроме этого, беспилотник миссии впервые зафиксировал около 150 противотанковых мин приблизительно в 5,5 км к востоко-северо-востоку от неподконтрольного правительству Гольмовского.

«В 5 км к востоко-северо-востоку от Гольмовского этот БПЛА также обнаружил около 500 противотанковых мин, установленных в поле, а также примерно 15 противотанковых мин, установленных в 3 ряда поперек дороги между Гольмовским и Доломитным», — говорится в отчете.

По оценке, все эти мины принадлежали вооруженным формированиям.

ТЕГИ

Места
Доломитный Гольмовский
Организации
ОБСЕ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:02
Ситуация на КПВВ: пропуск заблокирован «Л-ДНР», работает только «Станица Луганская»
10:00
«ДНР»: Число подтвержденных случаев COVID-19 за сутки выросло на 198, умерли 17 человек
09:39
«ЛНР» проводит «военные сборы» резервистов, несмотря на коронавирус
09:05
«ЛНР» зарегистрировала еще три летальных случая от COVID-19
22:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 ноября
14:28
Один из «министров ДНР» переболел коронавирусом
13:25
«ДНР» тоже не согласилась открыть все КПВВ с 10 ноября
11:58
«ЛНР» отказалась открыть новые КПВВ у Счастья и Золотого 10 ноября
09:08
«ЛНР»: Число умерших от коронавируса возросло до 109
08:55
Курченко уходит из Донбасса, дистанционная идентификация переселенцев. Дайджест «НД» ►
21:52
«План действий» по Донбассу, указ Путина и новые жертвы COVID-19. Главное за неделю
16:02
«ДНР» завтра возобновит пропуск через КПВВ «Еленовка»
все новости
12:56
В Луганской области 104 новых случая COVID-19. Умерло восемь человек
12:44
На блокпостах Донецкой области задержали 10 боевиков с начала года
11:17
ОБСЕ зафиксировала новые мины на Донетчине
11:02
Ситуация на КПВВ: пропуск заблокирован «Л-ДНР», работает только «Станица Луганская»
10:00
«ДНР»: Число подтвержденных случаев COVID-19 за сутки выросло на 198, умерли 17 человек
09:39
«ЛНР» проводит «военные сборы» резервистов, несмотря на коронавирус
09:05
«ЛНР» зарегистрировала еще три летальных случая от COVID-19
08:44
Коронавирус в Донецкой области: 22 смерти и 388 заболевших за сутки
08:32
Штаб заявил о двух обстрелах на Приазовье
08:13
Очередной рекорд: 10842 заболевших коронавирусом за сутки в Украине
08:00
Министр обороны Таран заразился коронавирусом
23:00
Суд в Одессе удовлетворил иск переселенки из Горловки к России
все новости
ВИДЕО
Лечение коронавируса: Чем должно обеспечить государство? ►
09 ноября, 16:20
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
09 ноября, 12:10
Как найти поставщика газа. Пошаговая инструкция ®
09 ноября, 11:35

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция