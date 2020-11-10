На блокпостах Донецкой области задержали 10 боевиков с начала года

За 10 месяцев 2020 года полицейские, которые несут службу на блокпостах Донецкой области, зафиксировали 2862 правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.



Уточняется, что каждое шестое правонарушение было уголовного характера. По данным фактам открыто 432 уголовных производства.



В частности, во время проверок на блокпостах выявлены 10 подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях. Их привлекают к уголовной ответственности.



Самыми распространенным видом правонарушений, который фиксировали на блокпостах, стал оборот наркотиков. Зафиксировано 329 фактов нелегальной перевозки наркотических и психотропных веществ.



Также прекращено 216 попыток перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатки. Изъято 183 мобильных телефона, которые находились в розыске.



Задержаны 254 злоумышленника, которые разыскивались за совершение преступлений. Кроме того, с помощью блокпостов удалось разыскать 17 без вести пропавших людей.



С начала года через блокпосты в Донецкой области прошло более 61,7 тысячи грузовых автомобилей, более 2 миллионов легковых автомобилей и более 3,8 миллиона граждан.