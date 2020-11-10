В Луганской области 104 новых случая COVID-19. Умерло восемь человек

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 104 новых случая COVID-19 в области. Умерли от осложнений восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Вследствие осложнений в Северодонецке умерли трое мужчин (64, 68, 74 лет) и женщина (66 лет), в Лисичанске — двое мужчин (74 и 82 года), Кременском районе — женщина (68 лет) , Попаснянском — женщина (80 лет).



По 21 новому случаю выявили в Новопсковском районе и Северодонецке, 16 в Старобельском районе, 12 в Сватовском районе, девять в Рубежном, восемь в Лисичанске, по семь в Кормянском и Попаснянском районах, три в Беловодском районе.



За все время исследований в области диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 4643 человек. Из них выздоровели — 2291, лечатся — 2235, умерли 117 человек.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 46,3%.