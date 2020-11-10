Украина готова развернуть гуманитарные лагеря на админгранице с Крымом из-за COVID-19

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что Украина готова развернуть гуманитарные лагеря на админгранице с Крымом из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



Замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко в эфире «UA: Крым» заявил, что прорабатывается вариант и с привлечением стационарных больниц в Херсонской области. Он отметил, что РФ продолжает блокировать доступ международных организаций на территорию Крыма.



«Украина всячески способствует организациям, которые направляют гуманитарные грузы на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины. Аналогично мы могли бы способствовать таким грузам, которые бы шли на территорию оккупированного Крыма. Мы проводили соответствующие консультации с нашими международными партнерами. Они готовы. Более того, они даже обращались к стране-оккупанту с предложением гуманитарной помощи и обязательным доступом на территорию оккупированного полуострова для мониторинга ситуации. В ответ они получили отказ», — сказал Яременко.



Замминистра заверил, что такие действия РФ могут привести к значительному ухудшению эпидемиологической ситуации на территории аннексированного Крыма.