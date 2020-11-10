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Мэра города на Луганщине подозревают в вымогательстве и получении «отката»

10 ноября 2020, 17:00

Мэра города на Луганщине подозревают в вымогательстве и получении «отката»

Городского голову одного из городов в Луганской области подозревают в вымогательстве и получении «отката» за заключение договоров подряда. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый и его первый заместитель требовал от общества с ограниченной ответственностью «откат» в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключения договоров на выполнение работ по благоустройству территории города.

В октябре первый заместитель был задержан во время получения от уполномоченного лица предприятия 46 тысяч гривен за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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