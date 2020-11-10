Мэра города на Луганщине подозревают в вымогательстве и получении «отката»

Городского голову одного из городов в Луганской области подозревают в вымогательстве и получении «отката» за заключение договоров подряда. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По данным следствия, подозреваемый и его первый заместитель требовал от общества с ограниченной ответственностью «откат» в размере 10% за признание предприятия победителем тендера и заключения договоров на выполнение работ по благоустройству территории города.



В октябре первый заместитель был задержан во время получения от уполномоченного лица предприятия 46 тысяч гривен за подряды на капитальный ремонт тротуара и обустройство скейт-парка.



В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.