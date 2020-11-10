В Волновахе два человека пострадали из-за взрыва

В результате взрыва в Волновахе два человека получили осколочные ранения. Пострадавшие доставлены в больницу. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.



Взрыв произошел в 10:15 на территории одного из предприятий в окрестностях города. Следственно-оперативная группа полиции изъяла остатки взорвавшегося предмета.



Врача-травматолог Волновахской центральной районной больницы Мария Анохина рассказала «Суспільному», что один из мужчин госпитализирован в отделение со средней степенью тяжести, у него осколочные ранения нижних конечностей. Второго отправили в Мариуполь с повреждением глаза.



Предварительная правовая квалификация события — ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст.115 с пометкой «несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.