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Члены Краматорской ТИК устроили потасовку на заседании

10 ноября 2020, 19:13

Члены Краматорской ТИК устроили потасовку на заседании

Члены Краматорской городской территориальной избирательной комиссии устроили потасовку. Об этом сообщило местное издание Kramatorks Post.

Заседание, на котором члены ТИК устроили потасовку, так и не началось из-за того, что комиссия не смогла утвердить повестку дня. Сообщается, что более часа члены ТИК спорили на повышенных тонах.

Следом глава ТИК Роман Байрак (партия «Слуга народа» ) объявил о закрытии заседания. В это время другой член ТИК Вячеслав Беляев (партия «Голос»), встал в дверях и заявил, что никого не выпустит из зала заседаний, пока не приведут к присяге новых членов комиссии.

В итоге Байрак плечом вышиб Беляева из дверного прохода. Последний ударился головой об стену и, как он заявил позже, потерял сознание. Ему вызвали «скорую», а от вызова полиции Беляев отказался.



Позже стало известно, что Вячеслав Беляев инициировал проведение повторного заседания под руководством заместителя головы ТИК Татьяной Ивановой. Он также отметил, что кворум есть — вместе с двумя новыми членами присутствуют 10 членов комиссии.

Таким образом, заседание комиссии проходит без главы ТИК Романа Байрака и еще семи членов.

Территориальная избирательная комиссия Краматорска вечером 30 октября объявила результаты выборов в городской совет. По результатам выборов, в городской совет Краматорска проходят шесть партий.

Второй тур выборов мэра Краматорска состоится 15 ноября. В нем примут участие самовыдвиженец Александр Гончаренко и нынешний мэр Краматорска Андрей Панков.

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