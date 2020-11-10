Штаб заявил об обстреле со стороны боевиков на Донбассе

В течение суток 10 ноября пророссийские боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в штабе ООС.



Противник открыл огонь из стрелкового оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Водяного. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.