Байден готов работать с Великобританией и Францией над решением конфликта на Донбассе

Кандидат в президенты США Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах, в ходе телефонных переговоров с рядом европейских лидеров выразил готовность вместе с ними искать решение военного конфликта на востоке Украины.



Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на штаб Байдена.



Уточняется, что он коснулся этой темы во время разговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.



Так, Байден выразил Макрону «интерес к совместной работе по решению конфликтов в Украине и в Сирии, а также — по иранской ядерной программе».



Джонсону же Байден заявил о желании «работать вместе по таким темам, как Балканы и Украина».

Ранее СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США. Ряд мировых лидеров поздравил его с этим достижением. Действующий президент Дональд Трамп не признал поражение и намерен оспаривать результаты голосования в судах.



Выборы президента США прошли 3 ноября. Многие американцы в условиях пандемии коронавируса голосовали по почте, поэтому подведение итогов выборов затянулось. В некоторых штатах, по состоянию на вечер 10 ноября, подсчет голосов не завершен.