Ситуация на КПВВ: Пропуск в обе стороны происходит только в «Станице Луганской»

Из семи КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе пропуск людей в обе стороны сейчас происходит только в пункте пропуска в Станице Луганской. Об этом сообщает УНН со ссылкой на представителя Восточного регионального управления ГПСУ Юрия Трубачева.



«По состоянию на 9:30 все семь КПВВ с украинской стороны открыты: четыре — в Донецкой области, три — в Луганской. Но пропуск в две стороны осуществляется только в "Станице Луганской". В пункты въезда-выезда Донецкой области еще не прибывало ни одного лица. "Майорское", "Марьинка", "Новотроицкое", "Гнутово" — пока не осуществляли пропускных операций», — отметил он.



По его словам, по состоянию на 9:00 на КПВВ «Станица Луганская» с украинской стороны оформлено 37 человек, из временно оккупированной территории — 48 человек.



«В настоящее время у нас количество персонала позволяет осуществлять пропускные операции во всех КПВВ», — подытожили в ГПСУ.



Вчера, 10 ноября, пропуск через линию соприкосновения осуществлялся фактически только в КПВВ «Станица Луганская».

Украинская сторона заявила о готовности до заседания руководителей Трехсторонней контактной группы рассмотреть предложения российской стороны, чтобы разблокировать работу КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области.