За минувшие сутки на подконтрольной части Луганской области лабораторно подтверждено 94 новых случая COVID-19. При этом выздоровели 163 человека. Зафиксировано три летальная случая. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 88-летний мужчина из города Северодонецк, 74-летний мужчина из Рубежного и 72-летняя женщина из Кременского района.



21 новый случай COVID-19 выявили в Северодонецке, по 17 в Троицком районе и Лисичанске, девять в Рубежном, 13 в Новоайдарском районе, по шесть в Беловодском и Старобельском районах, четыре в Сватовском и один в Кормянском районе.



За все время исследований в области диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 4737 человек. Из них выздоровели — 2454, лечатся — 2163, умерло 120 человек.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 46,3%.