Нидерланды выделили 4 млн евро на гуманитарное разминирование в Украине

Правительство Нидерландов предоставило 4 млн евро на гуманитарное разминирование на Донбассе. Об этом говорится в сообщении посольства Нидерландов в Украине.



Разминирование будет осуществлять неправительственная организация The HALO Trust.



Как отмечается, первые команды HALO, поддержанные Нидерландами, заработали на востоке Украины уже в октябре.



«Мы смогли увеличить нашу поддержку разминирования в Украине в пять раз. Нидерланды поддерживают противоминную деятельность The HALO Trust в Украине с 2015 года, с самого начала их деятельности. Я был поражен работой их команды, когда посетил пункт разминирования в Новолуганском осенью прошлого года», — отметил посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол.



В посольстве подчеркнули, что помощь правительства Нидерландов является очень своевременной, ведь подписи президента ожидают недавно принятые парламентом изменения в закон Украины «О противоминной деятельности в Украине». Этим законом образуется национальный орган по вопросам противоминной деятельности, а также центр противоминной деятельности и центр гуманитарного разминирования — под эгидой Министерства обороны и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



Отмечается, что сейчас Украина занимает пятое место в мире по уровню смертности от мин и неразорвавшихся боеприпасов и третье — по количеству инцидентов с противотранспортными минами. За последние 6 лет на востоке Украины погибло более 750 человек (включая 27 детей), еще 1500 получили телесные повреждения от мин и неразорвавшихся боеприпасов.