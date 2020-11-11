Обнародован поименный список депутатов Мариупольского районного совета

Обнародованы имена всех 54 депутатов, избранных в Мариупольский районный совет. Об этом сообщает издание «Приазовский рабочий».
В райсовет прошли три партии – Блок Вадима Бойченко (набрала 42,16% голосов), «Оппозиционная платформа – За жизнь» (38,36%) и «Слуга Народа» (6,64%).
По словам, главы Региональной организации Блока Вадима Бойченко в Донецкой области Степан Махсма, первая сессия райсовета может состояться через пять дней после официального обнародования результатов выборов. Скорее всего, она пройдет в «Украинском доме». Как и районная государственная администрация, районный совет будет работать в Мариуполе.
Блок Вадима Бойченко (26 мандатов):
- Бабек Геннадий Владимирович
- Бойко Валентина Викторовна
- Выборнова Наталья Михайловна
- Идрисова Маргарита Александровна
- Калайтан Елена Васильевна
- Ковальчук Владимир Олегович
- Кузнецов Александр Михайлович
- Лазаренко Александр Васильевич
- Мазур Евгений Николаевич
- Мамонтов Артем Николаевич
- Махсма Степан Григорьевич
- Миргородов Максим Павлович
- Мироненко Александр Александрович
- Мирошниченко Дмитрий Николаевич
- Могильный Владимир Васильевич
- Нагорная Ирина Викторовна
- Ошкадеров Игорь Геннадьевич
- Павленко Андрей Васильевич
- Папуш Николай Николаевич
- Семенихин Геннадий Владимирович
- Топузов Владимир Георгиевич
- Тихонова Лилия Валентиновна
- Фомичева Ирина Васильевна
- Чентуков Юрий Ильич
- Шаруда Алексей Анатольевич
- Шеретько Анатолий Васильевич
«Слуга Народа» (5 мандатов):
- Веселкина Алиса Алексеевна
- Косенко Сергей Сергеевич
- Кулаковская Карина Леонидовна
- Пикуз Вадим Сергеевич
- Халявинский Александр Юрьевич
ОПЗЖ (23 мандата):
- Горожанкина Виктория Викторовна
- Жуков Андрей Васильевич
- Иващенко Константин Владимирович
- Иващенко Владимир Константинович
- Истратов Вадим Анатольевич
- Ищенко Виталий Викторович
- Карпенко Елена Васильевна
- Кудрявцев Вадим Витальевич
- Кулишенко Александр Николаевич
- Кулишенко Сергей Николаевич
- Левченко Сергей Григорьевич
- Лозовая Елена Александровна
- Михайлов Николай Максимович
- Николаев Станислав Алексеевич
- Попов Алексей Владимирович
- Удачин Сергей Владимирович
- Четверикова Елена Сергеевна
- Чуприн Юрий Павлович
- Шакалов Сергей Юрьевич
- Шекула Григорий Викторович
- Шинкаренко Руслан Яковлевич
- Шишман Александр Федорович
- Яременко Николай Дмитриевич