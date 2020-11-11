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Обнародован поименный список депутатов Мариупольского районного совета

11 ноября 2020, 13:00

Обнародован поименный список депутатов Мариупольского районного совета

Обнародованы имена всех 54 депутатов, избранных в Мариупольский районный совет. Об этом сообщает издание «Приазовский рабочий».

В райсовет прошли три партии – Блок Вадима Бойченко (набрала 42,16% голосов), «Оппозиционная платформа – За жизнь» (38,36%) и «Слуга Народа» (6,64%).

По словам, главы Региональной организации Блока Вадима Бойченко в Донецкой области Степан Махсма, первая сессия райсовета может состояться через пять дней после официального обнародования результатов выборов. Скорее всего, она пройдет в «Украинском доме». Как и районная государственная администрация, районный совет будет работать в Мариуполе.

Блок Вадима Бойченко (26 мандатов):

  • Бабек Геннадий Владимирович
  • Бойко Валентина Викторовна
  • Выборнова Наталья Михайловна
  • Идрисова Маргарита Александровна
  • Калайтан Елена Васильевна
  • Ковальчук Владимир Олегович
  • Кузнецов Александр Михайлович
  • Лазаренко Александр Васильевич
  • Мазур Евгений Николаевич
  • Мамонтов Артем Николаевич
  • Махсма Степан Григорьевич
  • Миргородов Максим Павлович
  • Мироненко Александр Александрович
  • Мирошниченко Дмитрий Николаевич
  • Могильный Владимир Васильевич
  • Нагорная Ирина Викторовна
  • Ошкадеров Игорь Геннадьевич
  • Павленко Андрей Васильевич
  • Папуш Николай Николаевич
  • Семенихин Геннадий Владимирович
  • Топузов Владимир Георгиевич
  • Тихонова Лилия Валентиновна
  • Фомичева Ирина Васильевна
  • Чентуков Юрий Ильич
  • Шаруда Алексей Анатольевич
  • Шеретько Анатолий Васильевич

«Слуга Народа» (5 мандатов):

  • Веселкина Алиса Алексеевна
  • Косенко Сергей Сергеевич
  • Кулаковская Карина Леонидовна
  • Пикуз Вадим Сергеевич
  • Халявинский Александр Юрьевич

ОПЗЖ (23 мандата):

  • Горожанкина Виктория Викторовна
  • Жуков Андрей Васильевич
  • Иващенко Константин Владимирович
  • Иващенко Владимир Константинович
  • Истратов Вадим Анатольевич
  • Ищенко Виталий Викторович
  • Карпенко Елена Васильевна
  • Кудрявцев Вадим Витальевич
  • Кулишенко Александр Николаевич
  • Кулишенко Сергей Николаевич
  • Левченко Сергей Григорьевич
  • Лозовая Елена Александровна
  • Михайлов Николай Максимович
  • Николаев Станислав Алексеевич
  • Попов Алексей Владимирович
  • Удачин Сергей Владимирович
  • Четверикова Елена Сергеевна
  • Чуприн Юрий Павлович
  • Шакалов Сергей Юрьевич
  • Шекула Григорий Викторович
  • Шинкаренко Руслан Яковлевич
  • Шишман Александр Федорович
  • Яременко Николай Дмитриевич

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Мариупольский райсовет

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