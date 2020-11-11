Обнародован поименный список депутатов Мариупольского районного совета

Обнародованы имена всех 54 депутатов, избранных в Мариупольский районный совет. Об этом сообщает издание «Приазовский рабочий».



В райсовет прошли три партии – Блок Вадима Бойченко (набрала 42,16% голосов), «Оппозиционная платформа – За жизнь» (38,36%) и «Слуга Народа» (6,64%).



По словам, главы Региональной организации Блока Вадима Бойченко в Донецкой области Степан Махсма, первая сессия райсовета может состояться через пять дней после официального обнародования результатов выборов. Скорее всего, она пройдет в «Украинском доме». Как и районная государственная администрация, районный совет будет работать в Мариуполе.



Блок Вадима Бойченко (26 мандатов):

Бабек Геннадий Владимирович

Бойко Валентина Викторовна

Выборнова Наталья Михайловна

Идрисова Маргарита Александровна

Калайтан Елена Васильевна

Ковальчук Владимир Олегович

Кузнецов Александр Михайлович

Лазаренко Александр Васильевич

Мазур Евгений Николаевич

Мамонтов Артем Николаевич

Махсма Степан Григорьевич

Миргородов Максим Павлович

Мироненко Александр Александрович

Мирошниченко Дмитрий Николаевич

Могильный Владимир Васильевич

Нагорная Ирина Викторовна

Ошкадеров Игорь Геннадьевич

Павленко Андрей Васильевич

Папуш Николай Николаевич

Семенихин Геннадий Владимирович

Топузов Владимир Георгиевич

Тихонова Лилия Валентиновна

Фомичева Ирина Васильевна

Чентуков Юрий Ильич

Шаруда Алексей Анатольевич

Шеретько Анатолий Васильевич

«Слуга Народа» (5 мандатов):

Веселкина Алиса Алексеевна

Косенко Сергей Сергеевич

Кулаковская Карина Леонидовна

Пикуз Вадим Сергеевич

Халявинский Александр Юрьевич

ОПЗЖ (23 мандата):