СБУ заочно объявила подозрение одному из глав «МГБ ДНР», который пытал украинских пленных

Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение одному из глав «МГБ ДНР», который причастен к преследованию украинских граждан на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.



По данным следствия, местный житель в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Он был назначен заместителем главы управления «МГБ ДНР».



Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленник давал указания о незаконных задержаний и заключения украинских граждан. Также он участвовал в допросах пленных и пытках над ними.



Сейчас фигурант скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.



Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.