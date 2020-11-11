50,9% опрошенных украинцев считают, что для достижения мира на Донбассе необходимо вести переговоры с Россией и представителями группировок «ДНР»/«ЛНР». Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.



С весны число сторонников таких переговоров немного возросло — в апреле было 48,8%.



По данным социологов, 38,9% уверены, что для достижения мира на Донбассе нельзя идти на уступки Москве и сепаратистам.



52,4% респондентов считают, что в будущем Украина победит Россию. А в победу России над Украиной верит только 10,5% опрошенных. Вместе с тем 35,6% украинцев согласились с утверждением, что «Украина достигнет победы над Россией, поскольку Россия слабое отстало государство, а с Украиной весь цивилизованный мир», а 37,5% с тем, что «Украина никогда не достигнет победы над Россией, поскольку Украина гораздо политически и экономически слабее».

В целом 57% украинцев верят, что в будущем Украина достигнет мира и нормализации отношений с Россией против 30% тех, кто считает, что в будущем Украина и РФ будут иметь напряженные отношения, отмечают социологи.



57,1% опрошенных уверены, что в будущем Украина перейдет преимущественно на украинский язык, а 31,8% — что Украина должна сделать русский язык вторым государственным. При этом 49,8% респондентов придерживаются мнения, что русский язык — историческое достояние Украины, которое необходимо развивать, а 29,6% — что этот язык угрожает независимости Украины. 52,2% считают, что Украина должна заставить своих граждан уважать язык, государственные символы и национальные традиции, а 38,4% — что Украина должна найти новую объединяющую идеологию.



50,2% респондентов полагают, что страна держится на патриотах, которые отстаивают интересы Украины. В то же время 36,3% граждан склоняют к тому, что люди, которые называют себя патриотами Украины, обычно отстаивают только собственные корыстные интересы.

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По результатам опроса, 58,4% украинцев считают, что участники боевых действий служат образцом гражданского патриотизма и служения стране, а 26,9% — что они часто чувствуют себя выше законов и других граждан страны. Также 45,2% считают, что радикалы и националисты делают все для развала страны, не понимают, как ею управлять, а 28,9% — что Украина держится на националистах и лишь они не дают ее покорить.



52% граждан согласились с утверждением, что «Для Украины самое важное за все независимость и целостность ее границ», а 32,6% — что "Для Украины самое важное за все благосостояние ее граждан. 34,5% считают, что Украине самое важное сейчас победить в войне, а 53,3% — развивать экономику.

Опрос был проведен КМИС среди 1502 респондентов в течение октября-ноября 2020 года на подконтрольной Украине территории методом телефонных интервью с использованием компьютера на основные случайной выборки мобильных номеров. Статистическая погрешность выборки не превышает 2.6%. После обработки результатов, в течение 5-8 ноября респондентов повторно опрашивали, чтобы задать несколько дополнительных вопросов. Всего повторно согласились на интервью 1083 человека.