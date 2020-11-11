Россия закрывает торговое представительство в Украине

Правительство РФ решило закрыть торговые представительства в Литве и в Украине. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.



«Правительство РФ постановляет: ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике, торговое представительство Российской Федерации в Украине», — говорится в постановлении.



При этом Россия учредила торговое представительство в Сирии. Отмечается, что сейчас у РФ есть торгпредставительства в 58 странах.

Экспорт товаров из Украины в Россию в январе-августе 2020 года составил 1,8 млрд долларов, что на 300 млн долларов меньше, чем за аналогичный период в 2019 году. Объем импорта товаров за отчетный период сократился на 2 млрд – до 2,9 млрд долларов. Таким образом, Россия опустилась на третье место в списке крупнейших импортеров товаров в Украину, уступив Германии (импорт 3,2 долларов по итогам восьми месяцев текущего года).