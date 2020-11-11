Кулеба и Маас обсудили возможность контакта глав МИД «нормандской четверки» по Донбассу

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом сообщил о ситуации на Донбассе. Также стороны обсудили перспективу контактов министров иностранных дел в Нормандском формате.



Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.



«Хайко Маас положительно оценил усилия Украины в Нормандском формате и Трехсторонний контактной группе: соблюдение, несмотря на случаи нарушений, режима прекращения огня и открытие новых КПВВ в Счастье и Золотом Луганской области», — отмечается в сообщении.



Также, как сообщается, Маас положительно оценил украинскую инициативу по основанию Крымской платформы и «согласился с важностью сохранения темы временно оккупированного Крыма среди приоритетов международной повестки дня».



Вчера состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель, во время которого они также обсудили ситуацию на Донбассе.