ОБСЕ зафиксировала комплекс радиоэлектронной борьбы под Луганском

Миссия ОБСЕ зафиксировала на территории аэродрома вблизи оккупированного Луганска комплекс радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщается в отчете миссии.



«8 ноября на территории аэродрома вблизи н. п. Луганск (неподконтрольный правительству) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия обнаружил комплекс радиоэлектронной борьбы (РБ-341В "Леер-3")», — говорится в отчете.



Кроме этого, беспилотник миссии зафиксировал три ящика. По оценке наблюдателей ОБСЕ, их использовали для хранения и транспортировки БПЛА.