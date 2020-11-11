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Украинская делегация в ТКГ объяснила слова Кравчука об ответственности военных ВСУ

11 ноября 2020, 17:05

Украинская делегация в ТКГ объяснила слова Кравчука об ответственности военных ВСУ

В украинской делегации ТКГ назвали ложными сведения о высказываниях Леонида Кравчука об ответственности военных ВСУ, которые распространяют некоторые СМИ и отдельные лидеры общественного мнения. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Так, в интервью «Клименко-тайм» Кравчука на вопрос журналиста ответил: «Это даже не обсуждается. Я знаю, что много таких людей с украинской стороны уже наказаны, просто не готов назвать фамилии. Они применяли действия, не предвиденные даже войной, — жестокое насилие над человеком. Такие люди будут нести наказание. Здесь не будет разделения на ОРДЛО и Украину. Тот, кто пришел на Донбасс наживаться, использовать войну в своих интересах, — будет наказан обязательно. Такие действия не имеют срока давности».

В делегации обратили внимание на то, что в цитате нет «...нести ответственность вместе с ОРДЛО», а также подчеркнули, что термин «ОРДЛО» неверен, а есть только «ОРДЛО Украины».

Кроме того, в украинской делегации посоветовали использовать «правильные термины».

В частности, отмечается, что «воинские преступления» простыми словами — это преступления против правил и законов военной службы, а «военные преступления» — это нарушение правил и обычаев ведения войны, например, убийство военнопленных и мирных жителей или издевательство над ними.

«Скорее всего, журналист имел в виду "военные преступления", но ошибся в терминологии», — предположили в делегации Украины.

В делегации также прокомментировали еще одну цитату Кравчука из интервью этому изданию: «...у меня нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО. Они отстаивают свою позицию, а мы — свою. Но есть одна общая позиция — прекратить кровопролитие и установить мир. А потом все остальные вопросы решать постепенно в интересах народов, живущих на неподконтрольных Украине территориях».

«Следует понимать, как "...нет претензий к (представителям) РФ и ОРДЛО Украины в ТКГ". Не стоит путать разговорный стиль высказываний с официальными заявлениями», — отметили в украинской делегации в ТКГ.

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