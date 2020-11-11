Кравчук призвал к обмену на Донбассе до Рождества и нового года

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал к взаимному освобождению лиц до Рождества и нового года. Об этом сообщается на странице делегации по итогу видеоконференции ТКГ 11 ноября.



«Глава украинской делегации призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по остальным позициям», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в экономической подгруппе представители ОБСЕ поддержали создание «зеленых коридоров» на КПВВ для малоподвижных граждан, которые смогут беспрепятственно передвигаться вне общей очереди. Стороны начали обрабатывать техническую сторону предложения.