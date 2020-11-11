Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кравчук призвал к обмену на Донбассе до Рождества и нового года

11 ноября 2020, 20:32

Кравчук призвал к обмену на Донбассе до Рождества и нового года

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал к взаимному освобождению лиц до Рождества и нового года. Об этом сообщается на странице делегации по итогу видеоконференции ТКГ 11 ноября.

«Глава украинской делегации призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по остальным позициям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в экономической подгруппе представители ОБСЕ поддержали создание «зеленых коридоров» на КПВВ для малоподвижных граждан, которые смогут беспрепятственно передвигаться вне общей очереди. Стороны начали обрабатывать техническую сторону предложения.

ТЕГИ

Прочее
Трехсторонняя контактная группа Минские соглашения

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:38
ОБСЕ зафиксировала комплекс радиоэлектронной борьбы под Луганском
10:25
«ДНР»: Более 200 новых случаев COVID-19 за сутки и 20 смертей
08:17
«ЛНР» заявила о четырех новых случаях COVID-19 и четырех смертях
22:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 ноября
16:37
«ЛНР» заявила о завершении строительства КПВВ у Счастья и Золотого. Но сегодня она их не открыла
15:29
Украина в ТКГ до завтра рассмотрит предложения, чтобы разблокировать работу КПВВ на Луганщине
11:02
Ситуация на КПВВ: пропуск заблокирован «Л-ДНР», работает только «Станица Луганская»
10:00
«ДНР»: Число подтвержденных случаев COVID-19 за сутки выросло на 198, умерли 17 человек
09:39
«ЛНР» проводит «военные сборы» резервистов, несмотря на коронавирус
09:05
«ЛНР» зарегистрировала еще три летальных случая от COVID-19
22:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 ноября
14:28
Один из «министров ДНР» переболел коронавирусом
все новости
21:00
Открытие КПВВ на Донбассе отложено: в ТКГ еще «согласовывают детали»
20:32
Кравчук призвал к обмену на Донбассе до Рождества и нового года
19:46
Коронавирусом заразился вице-премьер Резников
18:36
Разумков заболел COVID-19
17:43
Боевики стреляли на Луганщине: ранен военный
17:05
Украинская делегация в ТКГ объяснила слова Кравчука об ответственности военных ВСУ
16:34
Директора спецшколы на Луганщине подозревают в хищении денег при ремонте тротуара
16:04
Украина отказывается от адаптивного карантина: одинаковые ограничения будут по всей стране
15:39
Кулеба и Маас обсудили возможность контакта глав МИД «нормандской четверки» по Донбассу
15:38
ОБСЕ зафиксировала комплекс радиоэлектронной борьбы под Луганском
15:25
Кабмин ввел карантин выходного дня. Он будет действовать три уик-энда с 14 ноября
14:00
Россия закрывает торговое представительство в Украине
все новости
ВИДЕО
Лечение коронавируса: Чем должно обеспечить государство? ►
09 ноября, 16:20
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
09 ноября, 12:10
Как найти поставщика газа. Пошаговая инструкция ®
09 ноября, 11:35

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция