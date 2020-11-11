По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки на подконтрольной властям территории Донетчины выявлено 487 новых заболевших коронавирусом, еще один человек скончался от COVID-19. За все время исследований подтверждено 15069 случаев COVID-19. Из них 5353 человек выздоровели, а 225 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявлено 205 случаев коронавируса. Кроме этого, скончались 20 заболевших ранее, заявили в группировке «ДНР». Всего формирование подтверждает 8 198 случаев заболевания: 3 879 человек выздоровели, 724 — умерли.



На подконтрольной части Луганской области зафиксировано 94 новых случая COVID-19 и три летальных случая. С начала пандемии коронавирусом заразились 4737 человек. Из них выздоровели — 2454, умерли 120 человек.



Группировка «ЛНР» заявила о четырех летальных случаях от COVID-19, а также четырех заболевших за сутки. Всего формирование признает 1647 случаев коронавируса, из которых 1370 пациентов выздоровели, 116 — умерли.





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