Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 ноября

11 ноября 2020, 22:01

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 ноября

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки на подконтрольной властям территории Донетчины выявлено 487 новых заболевших коронавирусом, еще один человек скончался от COVID-19. За все время исследований подтверждено 15069 случаев COVID-19. Из них 5353 человек выздоровели, а 225 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявлено 205 случаев коронавируса. Кроме этого, скончались 20 заболевших ранее, заявили в группировке «ДНР». Всего формирование подтверждает 8 198 случаев заболевания: 3 879 человек выздоровели, 724 — умерли.

На подконтрольной части Луганской области зафиксировано 94 новых случая COVID-19 и три летальных случая. С начала пандемии коронавирусом заразились 4737 человек. Из них выздоровели — 2454, умерли 120 человек.

Группировка «ЛНР» заявила о четырех летальных случаях от COVID-19, а также четырех заболевших за сутки. Всего формирование признает 1647 случаев коронавируса, из которых 1370 пациентов выздоровели, 116 — умерли.

Политика

Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о дате открытия КПВВ на Донбассе.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал к взаимному освобождению лиц до Рождества и нового года.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:01
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 ноября
15:38
ОБСЕ зафиксировала комплекс радиоэлектронной борьбы под Луганском
10:25
«ДНР»: Более 200 новых случаев COVID-19 за сутки и 20 смертей
08:17
«ЛНР» заявила о четырех новых случаях COVID-19 и четырех смертях
22:38
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 ноября
16:37
«ЛНР» заявила о завершении строительства КПВВ у Счастья и Золотого. Но сегодня она их не открыла
15:29
Украина в ТКГ до завтра рассмотрит предложения, чтобы разблокировать работу КПВВ на Луганщине
11:02
Ситуация на КПВВ: пропуск заблокирован «Л-ДНР», работает только «Станица Луганская»
10:00
«ДНР»: Число подтвержденных случаев COVID-19 за сутки выросло на 198, умерли 17 человек
09:39
«ЛНР» проводит «военные сборы» резервистов, несмотря на коронавирус
09:05
«ЛНР» зарегистрировала еще три летальных случая от COVID-19
22:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 ноября
все новости
22:48
Украина в ОБСЕ рассказала о провокациях боевиков и потерях в рядах ОС с начала перемирия
22:01
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 ноября
21:00
Открытие КПВВ на Донбассе отложено: в ТКГ еще «согласовывают детали»
20:32
Кравчук призвал к обмену на Донбассе до Рождества и нового года
19:46
Коронавирусом заразился вице-премьер Резников
18:36
Разумков заболел COVID-19
17:43
Боевики стреляли на Луганщине: ранен военный
17:05
Украинская делегация в ТКГ объяснила слова Кравчука об ответственности военных ВСУ
16:34
Директора спецшколы на Луганщине подозревают в хищении денег при ремонте тротуара
16:04
Украина отказывается от адаптивного карантина: одинаковые ограничения будут по всей стране
15:39
Кулеба и Маас обсудили возможность контакта глав МИД «нормандской четверки» по Донбассу
15:38
ОБСЕ зафиксировала комплекс радиоэлектронной борьбы под Луганском
все новости
ВИДЕО
Лечение коронавируса: Чем должно обеспечить государство? ►
09 ноября, 16:20
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
09 ноября, 12:10
Как найти поставщика газа. Пошаговая инструкция ®
09 ноября, 11:35

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция