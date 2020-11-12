В Донецкой области выявили еще 412 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области выявили еще 412 больных коронавирусной болезни, среди них 12 детей. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



144 случая обнаружили в Мариупольской ОТГ, 78 в Краматорской, 51 в Славянской, 21 в Великоновоселковской, 16 в Торецкой, по 14 в Старомлиновской и Мангушской ОТГ, 13 в Лиманской, 12 в Бахмутской, по семь в Добропольской и Покровской ОТГ, шесть в Черкасской, четыре в Александровской, по три в Соледарской, Комарской, Шаховской и Константиновской ОТГ, по два в Волновахской, Иллиновской и Кураховской ОТГ, по одному в Хлебодаровской, Мирноградской, Белозерской, Сартанской, Удачненской, Селидовской и Святогорской ОТГ.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявлено 15 481 случай COVID-19. Из них 5353 человек выздоровели, а 225 умерли. Продолжает лечение 9 903 пациента.