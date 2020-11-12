В Луганской области на границе задержали КамАЗ, два микроавтобуса и две лодки с контрабандой

Фото: Госпогранслужба

На границе с Российской Федерацией в Луганской области пограничники задержали КамАЗ, два микроавтобуса и две лодки с контрабандой. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.



«На участке границы недалеко от населенного пункта Александровка правоохранители обнаружили два микроавтобуса марок Ford и ГАЗ. Неподалеку от транспортных средств задержали 42-летнего жителя Миловского района. Рядом на украинском берегу Деркула сотрудники Госпогранслужбы заметили две лодки, а на российском — автомобиль УАЗ, который поспешно бежал вглубь территории РФ», — говорится в сообщении.



В микроавтобусах и лодках с украинской стороны обнаружили более 200 кг свинины, 440 кг элитных сыров и 840 кг пчелиной мервы, около двух килограммов мембран для газовых колонок и котлов, а также 2650 ремней. Общая сумма оценки товара составляет свыше 630 тысяч гривен.



«Правоохранители установили, что Ford и ГАЗ доставляли мелкие партии товара и загружались неподалеку в лесополосе. Там пограничники обнаружили грузовик КамАЗ, в прицепе которого было более 24 тысяч флаконов с духами и 1,2 тысячи бутылок различной емкости с минеральными удобрениями. Отец и сын, которые находились в кабине КамАЗа, документов на груз не имели. Впоследствии жена пассажира подвезла им бумаги, которые не имели необходимых печатей, штампов, подписей и других реквизитов», — говорится в сообщении.



КамАЗ с товаром был передан сотрудникам Нацполиции. Две резиновые лодки с грузом, который обнаружили на берегу передали сотрудникам Восточной таможни.



Стоимость парфюмерии и минеральных удобрений устанавливается.



По факту подделки товаротранспортных документов на груз подразделение дознания Станично-Луганского отдела полиции начало досудебное расследование по ч.1 ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).



Относительно выявленных нарушителей пограничного законодательства сотрудники Госпогранслужбы Украины оформили документы админпроизводства: по ст. 204-1 КУоАП в отношении мужчины, которого задержали на берегу, и ст. 202 КУпАП на отца и сына, которых обнаружили в кабине КамАЗа.



Продолжаются мероприятия по установлению обстоятельств правонарушения и причастных к ним лиц.

Фото: Госпогранслужба