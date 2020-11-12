Мэры Славянска и Краматорска выступили против карантина выходного дня. Оба участвуют в выборах

В Славянске отказались вводить карантин выходного дня. Об этом заявил городской голова Вадим Лях.



Он считает, что Кабинет министров не принимает во внимание реалии небольших населенных пунктов.



По его мнению, решение о введении карантинных ограничений на выходных должны принимать на местах. Соответствующее письмо он направил в Кабмин.



«На этих выходных комиссия не введет никаких ограничительных мер. Будет создана соответствующая комиссия, которая будет обследовать потоки на рынке и в заведениях общественного питания. На следующей неделе мы примем окончательное решение», — сказал Лях.



Городской голова Краматорска Андрей Панков в свою очередь заявил, что считает введение карантина выходного дня неуместным.



«Вижу только обратный эффект — эта норма приведет к массовым скоплений в учреждениях в будние дни после работы. Это — не выход», — написал он на своей странице в Facebook накануне.



В пресс-службе городского головы Краматорска «Новостям Донбасса» отказались оперативно дать ответ на вопрос, будет ли карнатин выходного дня соблюдаться в городе.



Также в Краматорске городская комиссия и штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации приостановила действие ограничений «красной зоны» карантина. Так, был снят запрет на работу магазинов, кафе и ресторанов.

Правительство постановило ввести в Украине карантин выходного дня с субботы 14 ноября. Он продлится три уик-энда и предполагает запрет работы по субботам и воскресеньям кафе и ресторанов, заведений культуры, спортзалов. Таким образом Кабмин хочет снизить распространение коронавируса.



В воскресенье, 15 ноября, состоится второй тур выборов городского головы Краматорска. Во втором туре примут участие самовыдвиженец Александр Гончаренко и нынешний мэр Андрей Панков.



В Славянске второй тур выборов городского головы назначен на 22 ноября. Здесь во втором туре сойдутся кандидат от ОПЗЖ Павел Придворов и действующий мэр Славянска и выдвиженец от «Оппозиционного блока» Вадим Лях.