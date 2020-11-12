После решения КСУ Антикоррупционный суд закрыл дело о лжи в декларации судьи из Донецкой области

Антикоррупционный суд закрыл дела о недостоверных сведениях в декларациях в отношении бывшего гендиректора Государственного концерна «Укроборонпром» и главы Дружковского городского суда Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба суда.



В суде отметили, что произошло это из-за того, что 27 октября 2020 года Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).



В НАБУ в начале 2019 года направили в суд дело в отношении недостоверного декларирования председателя Дружковского городского суда Донецкой области Геннадия Молибоги. В 2017 году он скрыл в электронных декларациях факт приобретения и пользования автомобилями, передает hromadske.



А в сентябре 2019 года Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что судья Молибога в исправленной декларации за 2015 год не указал два земельных участка и автомобиль. Кроме того, указал недостоверные сведения о квартире и легковом автомобиле, а также недостоверно указал доход, полученный женой от занятия предпринимательской деятельностью.



В декларации за 2016 год судья уже указал информацию о земельных участках, но об автомобиле промолчал. А также недостоверно указал сведения о квартире и автомобиле.



Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации судьи за 2015 год (исправленной) составляет более 1,6 млн гривен, а за 2016 — более 560 тысяч гривен.