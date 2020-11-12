В Луганской области подтверждено еще 85 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено еще 85 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



25 новых случаев выявили в Северодонецке, 24 в Сватовском районе, по восемь в Лисичанске и Марковском районе, семь в Белокуракинском районе, четыре в Рубежном, три в Попаснянском районе, по два в Кормянском и Старобельском районах, по одному в Новопсковском и Троицком районах.



За все время исследований в области диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 4822 человек. Из них выздоровели — 2486, лечатся — 2216, умерли 120 человек.



Отмечается, что заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 29,8%.