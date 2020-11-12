Вице-спикер Рады Стефанчук тоже заразился коронавирусом. А глава Минобороны здоров

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что заразился коронавирусом.



«Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя», — отметил он.



Вчера председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.



Сегодня стало известно, что министр обороны Андрей Таран получил отрицательный тест на коронавирус и приступил к выполнению обязанностей по должности, передает «Интерфакс-Украина».



В понедельник Таран ушел на самоизоляцию, получив положительный тест. Но, как рассказал в Минобороны, симптомов болезни у него не было. Министр проходил тестирование трижды, для уверенности в результате.