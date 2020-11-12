В Днепре задержали бывшего боевика «ЛНР»

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Днепре жителя Луганска, который подозревается в участии в боевых действиях на Донбассе в составе группировке «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



«Оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель Луганска, бывший десантник, присоединился к пророссийским боевикам и участвовал в боевых действиях в составе разведывательной роты одного из НВФ. Впоследствии он возглавил подразделение в так называемом «3-м Станично-Луганском батальоне десантно-штурмовой бригады», — говорится в сообщении.



По данным следствия, подозреваемый ушел со «службы» и решил скрыться в Днепре, где трудоустроился.



На данный момент задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.